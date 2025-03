Shell bij stijgers op Damrak na nieuwe doelen

De algehele stemming op de beursvloeren bleef voorzichtig in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond het Amerikaanse handelsbeleid. De AEX-index op het Damrak noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 918,53 punten. De MidKap ging nipt omhoog tot 870,76 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 0,5 procent. Frankfurt won een fractie.

Beleggers kijken vooral uit naar 2 april. Die dag is door president Trump bestempeld als „bevrijdingsdag in Amerika”. Trump wil dan wederkerige importheffingen opleggen. Dat zijn heffingen tegen landen die invoertarieven op Amerikaanse producten hebben. Maandag zorgde de hoop dat de nieuwe ronde van Amerikaanse handelstarieven wat milder zou uitpakken dan gevreesd voor enige opluchting op de beurzen.

Een nieuwe tariefdreiging van Trump zorgde echter snel weer voor onzekerheid. Zo wil hij importheffingen van 25 procent opleggen aan elk land dat olie en gas koopt van Venezuela. Met die maatregel lijkt de president vooral China te willen treffen. Dat land is een belangrijke afnemer van ruwe olie uit Venezuela.

Naast Shell behoorde ABN AMRO tot de kopgroep in de AEX, met een winst van ruim 2 procent. Prosus sloot de rij, met een verlies van 2 procent door forse koersverliezen in de Chinese techsector. De techinvesteerder heeft een groot belang in internet- en gamebedrijf Tencent, dat bijna 2 procent verloor in Hongkong.

Bij de middelgrote bedrijven klom Air France-KLM meer dan 1 procent. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie werd door beleggingsadviseur Redburn op de kooplijst gezet. De Zwitserse bank UBS haalde Air France-KLM daarentegen van zijn kooplijst af. Pakketkluisjesbedrijf InPost en bouwbedrijf Heijmans stonden onderaan in de MidKap, met minnen tot 1,5 procent.