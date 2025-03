IGJ bezorgd over seksueel grensoverschrijdend gedrag in zorg

Vorig jaar kreeg de inspectie 330 meldingen over zorgverleners die zich seksueel grensoverschrijdend gedroegen tegenover patiënten en cliënten. In vergelijking met 2023 gaat het om ongeveer evenveel gevallen, maar volgens de inspectie is dit slechts „het topje van de ijsberg”. De inspectie verwijst naar cijfers van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum waaruit blijkt dat afgelopen jaar 11.000 mensen aangaven slachtoffer te zijn geworden van dit soort gedrag door een arts of andere zorgverlener.

Bij 84 procent van de 330 meldingen ging het om lichamelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag als onnodige aanrakingen of onnodig in- of uitwendig onderzoek. Ook waren er meldingen van seksuele handelingen en verkrachting. Andere meldingen gingen onder meer over seksuele berichten of opmerkingen, die volgens de inspectie net zoveel impact kunnen hebben als lichamelijk grensoverschrijdend gedrag.

Veel zorginstellingen ondernemen pas actie als het misgaat. De gehandicaptenzorg heeft meer aandacht voor preventie, terwijl de geestelijke gezondheidszorg en de verpleeghuizen nog werken aan een juiste aanpak. In andere sectoren gebeurt volgens de inspectie nog te weinig.