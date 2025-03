Provincies boos om ‘ordinaire bezuiniging’ van 200 miljoen euro

De Tweede Kamer vergadert woensdag over de financiën voor de decentrale overheden (provincies, gemeenten en waterschappen). Het kabinet wil de financieringswijze veranderen. Zo zouden de meeste Specifieke Uitkeringen (SPUK’s), geld dat gekoppeld is aan bepaalde taken, overgeheveld worden naar het gemeente- en provinciefonds. Gemeenten en provincies hebben dan meer bestedingsmogelijkheden en minder administratieve lasten. Daar staat wel een bezuiniging van 10 procent tegenover, door het ministerie van Binnenlandse Zaken omschreven als „een budgetkorting”.

Volgens de provincies merken ze nog amper iets van de voordelen, terwijl ze naar eigen zeggen tussen 2026 en 2029 al bijna 200 miljoen euro minder ontvangen.