Beleggingsapp eToro dient aanvraag in voor beursgang in New York

Het in 2007 opgerichte eToro, dat ook actief is in Nederland, probeerde in 2021 al naar de Amerikaanse beurs te gaan. Die beursgang moest plaatsvinden door middel van een overname van eToro door FinTech Acquisition Corp V, een leeg beursfonds. De marktwaarde van het gecombineerde bedrijf werd destijds geschat op ruim 10 miljard dollar. De partijen besloten in 2022 echter af te zien van die deal.