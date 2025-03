ProRail ziet honderden dassensporen rond treinspoor

Volgens de woordvoerder komen dassen alleen in het westen van het land niet voor en juist het meest in het oosten. Dassenburchten onder het spoor kunnen veel hinder voor het treinverkeer veroorzaken en het kost veel geld om dit aan te pakken. Zo werden in het Zuid-Limburgse Voerendaal burchten weggehaald, maar zijn extra maatregelen nodig. Dat gaat volgens de woordvoerder 6,5 miljoen euro kosten en tijdens de werkzaamheden kunnen er veertig dagen lang minder of geen treinen rijden.

De woordvoerder kan nog niet zeggen wanneer het onderzoek naar de dassensporen is afgerond en duidelijk is welke maatregelen mogelijk nodig zijn.