Nederlanders rekenen meer dan ooit op Europese Unie

Zweden willen dat met 87 procent het meest van alle lidstaten. Het EU-gemiddelde ligt op 66 procent.

Om haar positie in de wereld te versterken, moet de EU vooral meer doen aan defensie en veiligheid, vinden Nederlanders. Nederland staat daarbij op de vierde plaats in het rijtje van 27 lidstaten. Vooral voor de Letten is dat erg belangrijk, gevolgd door Denen en Finnen.

93 procent van de Nederlanders vindt dat de EU-lidstaten nauwer met elkaar moeten samenwerken om de huidige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, zo blijkt verder uit de Eurobarometer. Het EU-gemiddelde ligt met 89 procent net iets lager.

Driekwart van de Nederlanders vindt dat er in deze roerige tijden meer geld moet worden gestopt in de begroting van de Europese Unie. Dat is in lijn met het EU-gemiddelde, In Finland, Cyprus en Malta wil ruim 90 procent van de inwoners een grotere EU-begroting.

De lidstaten dragen allemaal een vooraf vastgesteld bedrag bij aan de EU-begroting. Het Nederlandse kabinet wil juist minder gaan afdragen.

Binnenkort starten de eerste onderhandelingen over een nieuwe meerjarenbegroting. Daarin wordt de hoogte van het EU-budget vastgelegd, de besteding ervan en de omvang van de bijdrage van elke lidstaat.

Nederlanders dichten de EU in de komende jaren een belangrijkere rol op het wereldtoneel toe dan het EU-gemiddelde. Bijna zeven op de tien Nederlanders (66 procent) verwachten dat de EU een prominentere rol in de wereld gaat spelen, tegen een EU-gemiddelde van 44 procent. 13 procent van de Nederlanders verwacht dat de EU aan macht gaat inboeten, het EU-gemiddelde ligt op 18 procent.

De EU levert Nederlanders veel op, zo blijkt uit het onderzoek. Gevraagd naar de top drie van voordelen, staat samenwerking met andere EU-landen bovenaan, gevolgd door het beschermen van de vrede en versterking van de veiligheid. De EU draagt als derde bij aan de economische groei van Nederland.

Het onderzoek is tussen 9 januari en 4 februari gehouden onder burgers in alle lidstaten. Daarvoor zijn ruim 26.000 mensen geïnterviewd.