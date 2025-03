Politico: politieke toekomst Waltz onzeker na groepschat

Buitenland

Het is onduidelijk of de Amerikaanse veiligheidsadviseur Mike Waltz kan aanblijven na de rel met de groepschat over aanvalsplannen in Jemen, stelt nieuwssite Politico. Bronnen melden aan Politico dat er achter de schermen druk overleg wordt gevoerd over Waltz. „Iedereen in het Witte Huis is het erover eens: Waltz is absoluut een idioot”, aldus een van de bronnen.