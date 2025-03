Provincies willen drinkwaterbesparende techniek in nieuwe huizen

Volgens het Interprovinciaal Overleg (IPO) is het maar de vraag of alle nieuwbouwwoningen wel kunnen worden aangesloten op het drinkwaternet. In Twente, Den Haag en Utrecht wordt hier al voor gewaarschuwd. „In de woondeals zijn afspraken gemaakt over het realiseren van 936.349 woningen. Als er geen drinkwater is om aan te sluiten, betekent dit dat de woningbouw flink vertraging zal oplopen, een drama in tijden van een woningtekort.”

Het streven is dat iedere Nederlander per dag gemiddeld 28 liter minder drinkwater gaat gebruiken. Nu ligt dat verbruik gemiddeld op 128 liter per persoon. Door technische aanpassingen en ook het duurder maken van drinkwater, moet dat in 2035 zijn teruggebracht tot 100 liter per dag, aldus de provincies. „De grootste besparing is te behalen door technische maatregelen. Hiervoor is aanpassing van Rijksregels cruciaal en noodzakelijk.”

Het IPO wijst erop dat in België waterbesparende maatregelen bij het bouwen van woningen al 25 jaar verplicht zijn. Belgen gebruiken per dag gemiddeld 40 liter drinkwater minder dan Nederlanders.

Verschillende overheden presenteerden in januari een landelijk actieprogramma om te voorkomen dat er in 2030 niet meer in het hele land voldoende drinkwater beschikbaar is. Dat gebeurde nadat het RIVM had becijferd dat door de toegenomen vraag vanaf 2030 ruim 100 miljoen kubieke meter extra drinkwater nodig is. Dat plan ging over het opschalen van de drinkwaterproductie door meer bronnen hiervoor aan te wijzen. „Maar we kunnen niet onbeperkt drinkwater blijven winnen zonder schade aan de natuur en economie”, zeggen provincies nu. „We moeten ook zuiniger omgaan met ons drinkwater. Wat niet uit de kraan komt, hoeft ook niet uit de grond te komen.”