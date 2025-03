UNICEF vreest dat daling kindersterfte stopt door bezuinigingen

De organisatie, die deel uitmaakt van de Verenigde Naties, heeft dinsdag de recentste cijfers gepubliceerd, die over 2023 gaan. In dat jaar stierven wereldwijd naar schatting 4,8 miljoen kinderen onder de vijf jaar. Het jaar ervoor waren dit er 4,9 miljoen, en nog een jaar eerder 5 miljoen. Volgens de organisatie is de kindersterfte meer dan gehalveerd sinds 2000. In dat jaar overleden bijna 10 miljoen kinderen. UNICEF schrijft die afname vooral toe aan „jarenlange investeringen in de gezondheidszorg”.

Pasgeboren kinderen overlijden vooral doordat ze te vroeg zijn geboren of doordat bij de bevalling complicaties optreden. De wat oudere kinderen overlijden vaak door malaria, longontsteking of diarree.

UNICEF zegt dat miljoenen kinderen in de afgelopen jaren in leven zijn gebleven door investeringen in vaccins, goede voeding, schoon drinkwater en begeleiding bij de zwangerschap. „Als er niet onmiddellijk wordt ingegrepen, verliezen miljoenen kinderen straks hun leven aan oorzaken die eenvoudig voorkomen kunnen worden”, aldus Laszlo.