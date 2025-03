Rechtbank doet uitspraak in zaak dubbele moord Weiteveen

K. schoot op 16 januari vorig jaar eerst de 44-jarige Ineke dood, terwijl zij in haar auto zat, op de Bargerweg in Weiteveen. Zij had net haar dochter naar school gebracht. Daarna ging K. naar het huis van de vrouw en haar man Sam (38), even verderop. Met veel geweld bracht K. Sam om het leven; hij stak hem met een mes, schoot op hem en sloeg hem ten slotte een aantal keren op het hoofd met een geweer. De toen 12-jarige zoon van beide slachtoffers was getuige van de moord op zijn vader.

Direct na het dodelijke geweld arresteerde de politie de verdachte in de buurt van het huis. De moorden volgden op een slepende, escalerende ruzie die K. had met de slachtoffers, die een jaar eerder hun huis van hem hadden gekocht. Er ontstonden problemen over verborgen gebreken.

De moorden staan op beeld. Ineke filmde K. die op haar afkwam voordat hij haar van dichtbij doodschoot. De moord op Sam is vastgelegd door verschillende bewakingscamera’s. Tijdens het proces zijn de schokkende beelden in de rechtszaal getoond.

K. heeft spijt betuigd, maar hij heeft ook kritiek geuit op het onderzoek. Volgens hem zijn politie en justitie bevooroordeeld te werk gegaan. Zijn advocaat heeft betoogd dat K. de moorden niet had gepland. De raadsman heeft de rechtbank gevraagd geen levenslang op te leggen, omdat de verdachte volgens hem verminderd toerekeningsvatbaar is.