Personeel Mintz na twee jaar door China vrijgelaten

De arrestaties zorgden voor zorgen bij buitenlandse investeerders met interesse in China, meldt The Financial Times. Mintz, een bedrijf met meer dan 280 onderzoekers en twaalf kantoren in meerdere landen, houdt zich bezig met achtergrondchecks, het verzamelen van feiten en interne onderzoeken.

Bronnen meldden in mei 2023 aan Reuters dat Mintz mogelijk onderzoek had gedaan naar dwangarbeid in de Chinese regio Xinjiang. In dat Chinese gebied zijn grote zorgen over grootschalige mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren en andere moslimminderheden.

China heeft meermaals gezegd dat het voorstander is van buitenlandse investeringen, maar benadrukte dat de nationale veiligheid altijd voorrang heeft. Er worden in het land vaker medewerkers van buitenlandse bedrijven aangehouden op verdenking van spionageactiviteiten.