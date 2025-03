Portret weg uit parlementsgebouw Colorado na protest Trump

Trump viel in zijn bericht de kunstenares aan die het portret maakte. „Ze zal haar talent met de jaren wel verloren zijn”, schreef hij. Ook gaf hij de „radicaal-linkse” gouverneur van Colorado, Jared Polis, de schuld van het doek. „Ik had liever geen beeld van mij gehad, dan dit beeld”, schreef Trump.

Op verzoek van de Republikeinen wordt het doek weggehaald, melden de Democraten in de staat. „Als de partij tijd en geld wil besteden aan welk portret van Trump in het Capitool hangt, is dat aan hen”, liet een woordvoerder van de Democraten weten.