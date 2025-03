In deel van Nederland ‘campinggas’ te ruiken

De veiligheidsregio’s vermoeden dat de geur afkomstig is van zee. „Een inspectievliegtuig van de Kustwacht dat al in de lucht was, voert inspecties uit over de ankergebieden bij Scheveningen en IJmuiden. Er wordt onderzocht of een van de tankschepen wellicht hun tanks aan het ventileren zijn”, melden ze.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verwacht dat de overlast in haar regio in de loop van de nacht afneemt doordat de windrichting gaat draaien.