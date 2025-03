Politie biedt excuses aan voor huisbezoek aan demonstrant

Op het filmpje is te horen dat een man, die niet volledig in beeld is, tegen de vrouw zegt dat ze vaak bij demonstraties is en dat hij wil weten waarom ze dat doet. De vrouw antwoordt onder andere dat ze demonstreert tegen genocide en dat ze zich daarvoor niet hoeft te verantwoorden.

De politiewoordvoerder zegt dat de politie de beelden heeft gezien. „De manier waarop het gesprek gevoerd is, is niet de manier waar wij voor staan. We betreuren dat dit zo is gegaan en bieden hiervoor onze excuses aan.”

Eerder gaf Amnesty International aan zich zorgen te maken over onaangekondigde bezoeken aan de huisadressen van vreedzame demonstranten. „Het delen van een protestactie op sociale media kan al een reden zijn om jouw woonadres te achterhalen en onaangekondigd op de stoep te staan”, aldus de mensenrechtenorganisatie.

De woordvoerder van de politie kon maandagavond geen antwoord geven op vragen over het bezoek aan de demonstrant in Amersfoort. Welke redenen de agent had om haar thuis op te zoeken, is dus nog niet bekend. GroenLinks in Amersfoort heeft aangekondigd opheldering over de kwestie te willen van burgemeester Lucas Bolsius. Volgens de partij is de kous niet af met de excuses van de politie.