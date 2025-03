Democraten VS eisen onderzoek na blunder over delen oorlogsplan

Schumer, leider van de oppositionele Democraten in de Senaat, hekelde dat het vertrouwelijke aanvalsplan van het Pentagon ongewild met een journalist was gedeeld. Hij sprak over een van de „verbluffendste lekken” uit de militaire inlichtingendiensten: „Dit debacle vereist een volledig onderzoek naar hoe dit heeft kunnen gebeuren.”

Schumer reageerde op het artikel van de hoofdredacteur van het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic. Die meldde dat hij ten onrechte was opgenomen in een chatgroep van hooggeplaatste Amerikaanse functionarissen die details bespraken over geplande Amerikaanse aanvallen op de Houthi-rebellen in Jemen.