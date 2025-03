Nog geen Oekraïnebestand gemeld na 12 uur overleg VS met Rusland

Een dag eerder hadden de Amerikanen in de hoofdstad Riyad nog met Oekraïne onderhandeld. Het Amerikaanse team sprak met de Russen onder meer over een regeling om Oekraïense graanexporten over de Zwarte Zee weer mogelijk te maken.

De Amerikaanse president Donald Trump dringt aan op een snel einde van de drie jaar durende oorlog. Hij hoopt dat de nieuwste gespreksronde de weg vrijmaakt voor een doorbraak.

Tijdens de Amerikaans-Russische gesprekken in een luxehotel in de Saudische hoofdstad, raakten bijna negentig mensen, onder wie zeventien kinderen, gewond bij een Russische raketaanval op Soemy in het noordoosten van Oekraïne, zei president Volodymyr Zelensky.