Wat moet het SGP-hoofdbestuur met het herziene voorstel van Vlissingen?

„Vrouwen moeten in hun eigen geweten overwegen of het passend is zich te kandideren en een politieke functie te bekleden.” Dat komt als het aan de SGP-kiesvereniging in Vlissingen ligt voortaan in het beginselprogramma van de SGP te staan. Oftewel, het bestaande artikel over het vrouwenkiesrecht moet niet worden geschrapt, zoals de kiesvereniging eerder voorstelde, maar gewijzigd.