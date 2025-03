Schoof: ‘serieus probleem’ als Kamer plan-Coenradie afwijst

Binnenland

Als de Tweede Kamer het plan afwijst om sommige gevangenen maximaal veertien dagen eerder vrij te laten, dan „hebben we een serieus probleem”. Dat heeft premier Dick Schoof maandag gezegd in de persconferentie na de ministerraad. „We zien geen andere oplossing”, zei hij, in lijn met de betogen van staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie, PVV).