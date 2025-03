Schoof over Vlaardingen: onverstandig om als overheid te liegen

Schoof gaf wel aan dat hij de casus niet kent. Hij zei er verder niets over.

De gemeente Vlaardingen had de eigenaar van café Mes verzocht de naam van de horecagelegenheid aan te passen, maar dat was niet serieus bedoeld. De eigenaar van het café wist dat het om een 1 aprilgrap ging. De actie was bedoeld om aandacht te vragen voor het wapenbezit onder jongeren.

BBB-Kamerlid Caroline van der Plas stelt op X dat met de grap de geloofwaardigheid van het openbaar bestuur wordt aangetast. Ook noemt ze die „zeer slecht voor het imago van Vlaardingen”.

Het AD gaat een klacht indienen tegen de gemeente. De krant had meerdere keren gevraagd of het om een 1 aprilgrap ging, maar kreeg meerdere keren te horen dat dit niet het geval was. Pas maandagochtend gaf Vlaardingen toe dat het wel een grap betrof. De regionale omroep Rijnmond overweegt ook een klacht in te dienen, laat hoofdredacteur Ruud van Os weten.