Delftse aardbevingsbestendige woning volgende maand naar Turkije

„Het eerste prototype staat klaar voor verzending naar Turkije en zal dienen als woning voor een gezin van zeven personen in het getroffen gebied rond Hatay”, meldt de TU Delft. Het initiatief, ondergebracht in de stichting Architectural Recovery Team (ART), is ook bedoeld om snel woningen te kunnen bouwen bij toekomstige aardbevingen wereldwijd. Het project wordt volgens de universiteit gefinancierd met donaties.

De TU Delft houdt vrijdag een bijeenkomst waar de woning kan worden bekeken.