Van Weel ziet goede kant aan meer delicten die OM zelf bestraft

Deze lichtere zaken zouden anders mogelijk niet eens voor de rechter komen of geseponeerd worden. En als deze zaken toch door de rechter zouden worden bestraft, zou het waarschijnlijk ook bij een geldboete of een taakstraf blijven, denkt de minister. Dat zijn precies dezelfde strafvormen die het OM sinds 2008 al kan opleggen aan verdachten, buiten de rechtsgang om. „In die zin kun je dus meer bestraffen, daar komt het wel op neer”, zegt Van Weel.

De minister vindt deze beweging „in algemene zin” goed van het OM, omdat de rechters zich dan kunnen richten op de belangrijke zaken en de doorlooptijden verbeteren. „Maar er is ook discussie over het instrument en daarom staat er in het regeerprogramma dat we ernaar gaan kijken”, aldus Van Weel.