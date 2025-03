Recordomzet Chinese stekkerautofabrikant BYD, meer dan Tesla

BYD behaalde vorig jaar een omzet van 777 miljard yuan, omgerekend 107 miljard dollar. Onder de streep bleef daarvan 40,3 miljard yuan (ongeveer 5,5 miljard dollar) over, 34 procent meer dan in 2023. Het Chinese bedrijf verkocht ongeveer evenveel elektrische auto’s als Tesla, zo’n 1,8 miljoen in 2024. Daarnaast verkoopt het bedrijf hybride personenauto’s. Hierdoor bedroeg het totaal aantal leveringen vorig jaar 4,3 miljoen.

De winst van Tesla was vorig jaar 7,6 miljard dollar op een omzet van 97,7 miljard dollar. De Amerikaanse stekkerautofabrikant verliest echter terrein in China, terwijl BYD terrein wint.