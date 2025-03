Wiersma wil ‘zo snel mogelijk’ toestemming voor nieuwe kunstmest

Hoewel er afgelopen herfst al positieve reacties waren op de nieuwe soort kunstmest, hadden landen nog vragen over onder meer de emissies die vrijkomen bij het gebruik van Renure. Het Nitraatcomité, een team van specialisten en wetenschappers in dienst van de Europese Commissie, moet stemmen over het toelaten van dierlijke mest als kunstmestvervanger. Het comité beslist mogelijk in juni of Renure wordt toegelaten op de Europese markt.

Wiersma zei maandag „er klaar voor te zijn” als in juni wordt gestemd. De landbouwminister zei in Brussel meerdere een-op-eengesprekken te voeren met lidstaten over de nieuwe soort kunstmest. Voor het toelaten van de mest is een meerderheid van de 27 lidstaten nodig.

De landbouwminister is positief over Renure omdat het ook de Nederlandse boeren zou kunnen helpen. Die produceren een overschot aan mest, wat duur is om op te slaan. Als het mogelijk wordt om die mest om te zetten naar kunstmest, en dat af te kunnen zetten op de Europese markt, zou het mestoverschot kunnen verlichten, verwacht de minister.

Wiersma heeft ook bij haar EU-collega’s benoemd dat de nieuwe kunstmest een alternatief zou kunnen zijn voor Russische kunstmest. „Als we strategisch minder afhankelijk willen zijn van Rusland, kan Renure daar ook een belangrijke rol in spelen.”