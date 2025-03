Nvidia overtuigt beleggers niet met presentatie groeiplannen

Eerder dit jaar sloegen bij beleggers al twijfels toe over het zeer hoge groeitempo van Nvidia. Kenners vragen zich namelijk af of dat tempo wel houdbaar is. Chinese ontwikkelaars lanceerden een AI-chatbot, DeepSeek, die qua prestaties vergelijkbaar was met Amerikaanse tegenhangers zoals ChatGPT, maar tegen een fractie van de kosten. Dat zorgde in januari voor een koersval voor het aandeel Nvidia. Ook bredere zorgen over handelsoorlogen en een mogelijke recessie hebben de beurswaarde van Nvidia onder druk gezet. Dit jaar is de koers daardoor al behoorlijk gedaald.