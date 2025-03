Madlener doet oproep: meer geld voor infrastructuur

Binnenland

Meer geld is nodig om de wegen, vaarwegen en spoorwegen van Nederland in goede conditie te houden. Minister Barry Madlener (Infrastructuur, PVV) doet een „oproep” aan het kabinet, de coalitiepartijen en de rest van de Tweede Kamer om de jaarlijkse uitgaven aan infrastructuur op te hogen. „Dat we dus niet alleen kijken naar defensie, maar ook naar onze infrastructuur. Want daar is Nederland trots op en dat moet ook mooi blijven”, zei hij maandag voor de ministerraad.