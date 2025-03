Meer dan 1100 arrestaties sinds begin betogingen in Turkije

Minister Ali Yerlikaya verklaart dat onder de arrestanten individuen zijn die banden hebben met twaalf verschillende terroristische organisaties. Er wordt volgens de minister misbruik gemaakt van het recht op vergadering en demonstratie. Bepaalde groepen zouden proberen de openbare orde te verstoren en rellen uit te lokken, met 123 gewonde politieagenten tot gevolg.

Betogers gingen na de arrestatie van woensdag de straat op in Istanbul en later ook in de rest van het land. Er waren betogingen in meer dan 55 van de 81 Turkse provincies. Een deel van de demonstraties liep uit de hand. Zondag ontstonden in onder meer Istanbul confrontaties tussen betogers en de oproerpolitie.