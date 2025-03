Bruins tevreden met bewaken kennisveiligheid door universiteiten

Binnenland

Minister Eppo Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vindt het goed dat universiteiten steeds beter opletten wie toegang krijgt tot informatie en kennis. „Het is goed dat de universiteiten de afgelopen jaren bewustzijn hebben gekweekt en dat onze kennis wordt bewaakt. Daar willen we voorzichtig mee omgaan”, aldus Bruins. „Daar was tien jaar geleden nog niemand mee bezig.”