Bruins noemt afloop instorten toren Valkenburg ‘klein wonder’

Binnenland

Minister Eppo Bruins (Cultuur) noemt het een „klein wonder” dat er geen slachtoffers zijn gevallen bij het instorten van de Wilhelminatoren in Valkenburg. „Dat het op zondagochtend is gebeurd en er niemand was. Dat had ook anders kunnen gaan”, zei de NSC-minister maandag voor het begin van de ministerraad.