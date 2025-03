Santorini ontvangt eerste cruiseschip na aardbevingen

Zondagochtend kwam het cruiseschip Celestyal Discovery aan bij Santorini. Het schip heeft ongeveer 1700 toeristen aan boord, hoofdzakelijk Amerikanen. Eerder was Santorini nog van de bestemmingslijst gehaald voor de Celestyal Discovery, maar daar is nu op teruggekomen.

Santorini telt ongeveer 16.000 inwoners en toerisme is verreweg de belangrijkste inkomstenbron. Jaarlijks komen miljoenen bezoekers naar het eiland, dat wereldberoemd is om de kenmerkende witte woningen met blauwe koepeldaken langs de kust.

De bevingen veroorzaakten geen grote schade op Santorini. Door zorgen over aardverschuivingen of instortingsgevaar werden scholen en andere gebouwen gesloten, net als bouwprojecten. Ook werden eenheden van het leger, brandweer en politie naar het eiland gestuurd. De nabijgelegen eilanden Anafi, Amorgos en Ios hadden ook last van de bevingen.

Ten tijde van de bevingen waren er niet of nauwelijks Nederlanders op Santorini. Veel reisaanbieders boden toen namelijk nog geen vakanties naar het Griekse eiland aan.