Personeel ziekenhuis Alkmaar houdt eerste cao-actie

Binnenland

Medewerkers van het ziekenhuis in Alkmaar houden dinsdag een werkonderbreking, kondigt vakbond NU’91 aan. Het is de eerste officiële actie na het vastlopen van de cao-onderhandelingen. Personeelsleden van Noordwest Ziekenhuisgroep leggen uit protest aan het begin van de middag hun werk een uur neer. Het is een opmaat naar grotere acties.