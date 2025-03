Bruins: mogelijk betalen als helm niet terug kan naar Roemenië

RTL Nieuws schreef zondag dat het erg stil is rond het onderzoek naar de gestolen gouden voorwerpen. In de nacht van 24 op 25 januari werden de helm en drie gouden armbanden gestolen uit het Drents Museum in Assen. Het Nationaal Historisch Museum in Boekarest had de vier stukken met grote historische waarde uitgeleend aan het Drents Museum.

Bruins benadrukt dat het nu een zaak is van de politie en justitie. Mocht het zover komen dat de helm en armbanden waarschijnlijk niet meer worden gevonden, dan is het eerst nog aan de verzekering. Daarna kan het zo zijn dat het ministerie moet betalen.