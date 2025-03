Felyx terug in Amsterdam, hoopt op toestemming voor groei

Sinds maandag staan weer driehonderd deelscooters van Felyx in Amsterdam en na een paar weken wordt dit volgens de woordvoerder uitgebreid tot zeshonderd. Het deelscooterbedrijf heeft de vergunning voor het aanbieden van zeshonderd scooters overgenomen van concurrent Go Sharing, die eerder dit jaar vertrok.

Felyx en de andere aanbieder, Check, kunnen de mogelijkheid krijgen het aantal deelscooters uit te breiden met in totaal driehonderd stuks, 150 per aanbieder. Of dit kan, hangt af van een evaluatie van de gemeente volgend jaar april, aldus de woordvoerder van Felyx.

In de evaluatie wordt onder meer gekeken hoe het deelscootersysteem functioneert. De woordvoerder verwacht dat het onderzoek gunstig uitpakt voor Felyx. „Het staat of valt ook met het gebruik en of dat goed gaat, maar Amsterdam is voor ons een hele goede stad geweest.” Ook is volgens hem belangrijk of gebruikers bijvoorbeeld de scooters netjes parkeren.

Felyx is in 2017 opgericht in Amsterdam en heeft 6000 volledig elektrische voertuigen in ruim twintig steden in Nederland en België. Het bedrijf kwam een jaar geleden in handen van het Spaanse Cooltra. Daardoor ontstond volgens de partijen de grootste aanbieder van elektrische deelscooters in Europa.