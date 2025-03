Economische bedrijvigheid eurozone neemt verder toe

Economie

De economische bedrijvigheid in de eurozone is in maart voor de derde maand op rij toegenomen, meldt marktonderzoeker S&P Global. De mate van activiteit in de eurozone bereikte daarmee het hoogste niveau in zeven maanden. De opleving kwam grotendeels door Duitsland. Door het omvangrijke investeringspakket in infrastructuur en defensie ter waarde van honderden miljarden euro’s groeit de grootste economie van Europa naar verwachting weer na vijf jaar stagnatie.