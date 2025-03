Energiebedrijf: Heathrow had genoeg stroom om open te blijven

Algemeen directeur John Pettigrew heeft tegen de krant Financial Times gezegd dat via twee andere onderstations stroom beschikbaar was gebleven voor Heathrow. „Er was geen gebrek aan capaciteit van de onderstations”, zei hij. „Elk onderstation kan afzonderlijk genoeg stroom leveren aan Heathrow.”

Luchtvaartautoriteiten zeggen dat het vliegveld dicht was omdat tijd nodig was om over te schakelen op de andere onderstations en veiligheidscontroles uit te voeren. De Britse regering heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de sluiting van de luchthaven in het westen van Londen. Er lijkt bij de brand geen sprake te zijn van kwade opzet.