Dode door schietpartij bij bushalte in Noord-Israël

De schutter is onmiddellijk „geneutraliseerd” door agenten die ter plaatse waren, meldt de Israëlische politie. Hij is volgens The Times of Israël gedood. Het incident vond plaats bij een kruispunt ten zuidoosten van de stad Haifa.

De hulpdiensten zeggen dat een 70-jarige man is overleden en een 20-jarige man ernstige verwondingen heeft opgelopen. De toestand van de gewonde man is kritiek.