Premier Groenland veroordeelt aanstaand Amerikaans bezoek

De delegatie wordt geleid door Usha Vance, echtgenote van vicepresident J.D. Vance, en bestaat uit onder anderen veiligheidsadviseur Mike Waltz en energieminister Chris Wright. Zij bezoeken onder meer de Amerikaanse legerbasis en een hondensleerace.

Volgens Egede is sprake van provocatie. „Het moet duidelijk gezegd worden dat onze integriteit en democratie gerespecteerd moeten worden zonder buitenlandse inmenging”, aldus de premier. Hij verklaart bovendien dat „de tijd voorbij is” dat Groenland de VS kan vertrouwen. Zijn interim-regering zal de delegatie niet ontmoeten.

Egedes regering is waarnemend sinds de verkiezingen van 11 maart werden gewonnen door Demokraatit. De leider van die oppositiepartij, Jens-Frederik Nielsen, is ook kritisch. Dat de Amerikanen langskomen tijdens coalitieonderhandelingen en in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen, toont volgens hem „opnieuw het gebrek aan respect voor het Groenlandse volk”.

Demokraatit en bijna alle andere partijen zijn voor onafhankelijkheid van Denemarken. De Deense regering steunt de wens van Groenlanders om zelf over hun toekomst te beslissen. De Deense premier Mette Frederiksen zei zondag tegen de krant Sermitsiaq dat het Amerikaanse bezoek „niet los kan worden gezien van de publieke uitspraken” van de Amerikaanse president Donald Trump.

Trump heeft de afgelopen maanden regelmatig verklaard Groenland bij de VS te willen voegen. Dat is volgens hem noodzakelijk voor de Amerikaanse veiligheid. Groenland ligt strategisch in het Noordpoolgebied en is rijk aan grondstoffen.