Maker Delfts blauw vreest druk op verkopen door onzekerheid VS

De porseleinproducent meldt dat mensen afgelopen jaar vooral via de webshop meer Delfts blauw en andere producten hebben gekocht. Ook de verkopen door toeristen en de zakelijke markt zijn gestegen. De omzet van Royal Delft is in 2024 met 3,8 procent toegenomen tot 8,7 miljoen euro.

Royal Delft wil dit jaar verder groeien, maar durft geen concrete verwachtingen uit te spreken voor 2025. Zo is er onduidelijkheid over het Amerikaanse beleid onder de in januari aangetreden president Donald Trump. Ook verwijst het bedrijf naar de wereldwijde onrust door conflicten in Oekraïne en het Midden-Oosten.

Ondanks de hogere omzet maakte Royal Delft in 2024 verlies. Dat komt volgens het bedrijf grotendeels door afschrijvingen op onder meer vastgoedbeleggingen. Het nettoverlies kwam uit op 22.000 euro. In 2023 ging nog een winst van 179.000 euro in de boeken.

Meer mensen hebben vorig jaar het museum en de winkel in Delft bezocht, meldt topman Hessel Hoekstra bij de resultaten. De bezoekersaantallen stegen naar 142.000, vergeleken met 126.000 in 2023. Wel geven mensen tijdens hun bezoek volgens hem gemiddeld minder geld uit.