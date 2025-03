Curaçaose minister Silvania blijkt grootste stemmentrekker

In de loop van zaterdagochtend werd al bekend dat hun partij MFK met ruim 55 procent van de stemmen een monsterzege heeft behaald.

Silvania kwam tijdens een enquête begin deze maand al uit de bus als de politicus in wie de bevolking het meeste vertrouwen heeft: 57 procent, tegenover 47 procent voor Pisas. De partij gaat met 13 van de 21 parlementszetels sowieso regeren. Het is onduidelijk of Silvania aast op het premierschap. Pisas is naar buiten toe de onomstreden premierskandidaat van MFK.

Silvania was vier jaar geleden, bij de vorige verkiezingen, nog een nieuwkomer in de Curaçaose politiek. Maar hij ontpopte zich als een onconventionele politicus die zeer actief is op sociale media en die snel heel populair werd. Zijn gang naar de stembus afgelopen vrijdag bracht dan ook veel fanatieke aanhangers op de been.