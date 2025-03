Brandweer redt boerderij bij akkerbrand Zeeuwse Biervliet

De brand woedde in een gebied van ongeveer 10.000 vierkante meter. Op de akker groeide olifantengras. Het siergras was ongeveer 3 meter hoog. Het vuur kon zich verspreiden door de droogte en de harde wind. Het gras is door de brandweer weggezaagd om zogeheten ‘stoplijnen’ te maken en zo het vuur tegen te houden, aldus de veiligheidsregio. Ook zijn de woning en de schuur natgehouden.

De veiligheidsregio meldde rond 17.30 uur dat er nog een aantal brandhaarden waren en dat die werden geblust. Kort daarna was de brand onder controle. Meerdere voertuigen werden gealarmeerd om te helpen bij het blussen, onder meer uit Terneuzen en uit België.