Turkse aanklagers eisen dat burgemeester Istanbul in cel blijft

Vele duizenden mensen in Turkije protesteren al dagenlang tegen de arrestatie van Imamoglu. De burgemeester is een vooraanstaand lid van de grootste oppositiepartij CHP, de oude en seculiere Republikeinse Volkspartij, en geldt als de belangrijkste politieke rivaal van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

Imamoglu werd woensdag aangehouden. Hij ontkent de beschuldigingen en noemt die „onvoorstelbaar” en „laster”.

De rechter zal naar verwachting zondag in de loop van de ochtend uitspraak doen over de vraag of Imamoglu in de cel moet blijven in afwachting van zijn proces.