Gedetineerde Imamoglu door partij gekozen als presidentskandidaat

Buitenland

De gedetineerde burgemeester Ekrem Imamoglu van de Turkse stad Istanbul is gekozen tot kandidaat van de centrumlinkse partij CHP in de Turkse presidentsverkiezingen van 2028. In de symbolische voorverkiezing, waarvan de uitkomst al vaststond, stemden 1,6 van de 1,7 miljoen partijleden op Imamoglu. Dat meldt het stadhuis van Istanbul.