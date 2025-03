Zwaar vuurwerk gevonden bij zes uitgebrande auto’s in Tilburg

Binnenland

Op een bedrijventerrein aan de Aresstraat in Tilburg zijn in de nacht van zaterdag op zondag zes auto’s uitgebrand. Bij de wrakken is een stuk zwaar illegaal vuurwerk gevonden, bevestigde de politie na berichtgeving door BN DeStem en het Brabants Dagblad. Brandstichting wordt niet uitgesloten.