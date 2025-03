Concertgebouworkest haakt aan bij Onafhankelijkheidsverklaring VS

Muziek uit de VS, van bijvoorbeeld Aaron Copland, Samuel Barber en Leonard Bernstein, is daarom het hele seizoen te horen. Het hoogtepunt van de muzikale viering van 250 jaar Onafhankelijkheidsverklaring is in juni 2026, met werken van onder anderen Wynton Marsalis en William L. Dawson.

Het orkest opent het nieuwe seizoen, voor de vijfde keer, met een gratis openluchtconcert in de hoofdstad, nu op 12 september aan de Sloterplas, onder leiding van Stéphane Denève.

Naast in eigen land geeft het KCO veel concerten in het buitenland, bijvoorbeeld in Japan en Zuid-Korea tijdens tournees onder leiding van toekomstig chefdirigent Klaus Mäkelä. Dit jonge toptalent, dat begin volgend jaar dertig wordt, zal in 2026 ook, en voor het eerst, Bachs Matthäus-Passion leiden.