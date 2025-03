Oekraïne: doden door Russische droneaanvallen op woonflats Kyiv

Op verschillende plekken in de stad is als gevolg van de drone-inslagen brand uitgebroken. Een van de dodelijke slachtoffers is een vrouw die overleed nadat zij werd geraakt door vallend puin van zo’n brandend pand. „Blijf in de schuilkelders!” riep burgemeester Klitsjko de bevolking van zijn stad zaterdagavond op in een bericht op Telegram.

De gouverneur van de Russische regio Rostov maakte niet veel later ook melding van ten minste één dode aan Russische zijde als gevolg van Oekraïense tegenaanvallen met drones. Het slachtoffer zat in een auto die vlam vatte als gevolg van de droneaanval. Het Russische ministerie van Defensie stelde zondagochtend dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 59 Oekraïense drones door de Russische afweersystemen zijn onderschept en vernietigd.