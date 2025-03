Turkse regering schorst Imamoglu als burgemeester Istanbul

Imamoglu wordt beschuldigd van corruptie en steun aan een terroristische organisatie. Hij ontkent alle beschuldigingen. Zijn arrestatie woensdag leidde tot massale protesten in het hele land, ondanks een demonstratieverbod. Naar verwachting kiest zijn partij CHP Imamoglu later op zondag als presidentskandidaat voor de partij. Hij geldt als de belangrijkste uitdager van president Recep Tayyip Erdogan, die al sinds 2003 aan de macht is.

Naar verwachting kiest de gemeenteraad van Istanbul in de komende dagen een tijdelijke vervanger van Imamoglu. De CHP heeft een meerderheid in de raad.