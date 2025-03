Van der Plas ‘snapt het beeld’ van ruziënde coalitie wel

Van der Plas vindt wel dat een aantal zaken verkeerd is gegaan. Verschillende media meldden dat staatssecretaris Gijs Tuinman (Defensie) niet op de hoogte was van de 3,5 miljard euro voor Oekraïne, omdat coalitiepartners er niet op vertrouwden dat hij het niet zou delen met vicepremier Mona Keijzer (BBB) of partijleider Van der Plas. „Daar hebben we ook over gesproken, dat dit niet op deze manier had gemoeten”, zei Van der Plas zondag.

Ook was zij niet blij met de onverwachte aankondiging van VVD-leider Dilan Yeşilgöz, die minstens 3,5 procent van de economie naar Defensie wil. „Het was leuk geweest als ze van tevoren even had gebeld.” Inmiddels hebben zij en Yeşilgöz het uitgepraat en afgesproken elkaar minder te verrassen.

Volgens Van der Plas hoort het erbij om „scherp” met elkaar te discussiëren. „Het is een publiek geheim dat de vorige coalitie ook veel ruzie maakte. Maar dat kwam minder naar buiten.”

De openlijke ruzies tussen de PVV, VVD, NSC en BBB begonnen al tijdens de formatie. Niet alleen de partijleiders uitten met regelmaat in het openbaar hun onvrede over elkaar, ook Kamerleden van de coalitie en bewindslieden kregen het onderling met enige regelmaat publiekelijk met elkaar aan de stok.