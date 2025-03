Britse regering wil 10.000 banen schrappen bij overheid

„Ik ben ervan overtuigd dat we het aantal ambtenaren met 10.000 kunnen verminderen”, zei ze zondag tegen Sky News. „Tijdens Covid was er een forse toename van het aantal mensen dat bij de overheid werkte; dat was toen nodig om die uitdagingen aan te gaan, maar het is niet juist om die aantallen voor altijd zo hoog te houden.”

Tegen de BBC zei Reeves daarnaast dat ze van plan is de kosten voor het runnen van de overheid binnen vier jaar met 15 procent te verlagen. Dat zou neerkomen op jaarlijkse besparingen van 2,2 miljard pond, omgerekend zo’n 2,6 miljard euro. De bezuinigingen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de uitgavenplannen van de regering geloofwaardig blijven op de financiële markten.

Het Verenigd Koninkrijk telt volgens recente cijfers meer dan een half miljoen rijksambtenaren. Volgens Reeves is het aan individuele afdelingen om te beslissen hoeveel ambtenaren hun baan zullen verliezen. „Ik zie liever mensen werken aan de frontlinie in onze scholen en ziekenhuizen, bij de politie, dan in administratieve functies”, stipte ze verder aan bij Sky News.

Reeves werd ook gevraagd naar voorbeelden van taken die door technologie kunnen worden vervangen. Daarbij noemde ze onder meer werk in de communicatie. Ook wees ze erop dat de Britse belastingdienst kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt om fraude te bestrijden.