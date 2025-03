China is voorbereid op grote schok in handelsoorlog, zegt premier

Li zei bij de start van het China Development Forum in Beijing dat het land voorbereid is op „schokken die de verwachtingen overtreffen”. „Instabiliteit en onzekerheid nemen toe”, zei hij ook. „Op dit moment denk ik dat het nog belangrijker is voor elk van onze landen om markten verder open te stellen, en voor al onze bedrijven om hun middelen meer te delen.”

Trump heeft eerder al laten weten 2 april weer met nieuwe aankondigingen over zijn handelsbeleid te komen. Hij sprak van een „bevrijdingsdag” en wil dan zogenoemde wederkerige tarieven onthullen. De Verenigde Staten leggen andere landen daarbij vergelijkbare importbelastingen op die zij hanteren voor Amerikaanse goederen, is het idee.

Het China Development Forum is een jaarlijkse bijeenkomst. Dit jaar zijn onder anderen Apple-topman Tim Cook, Cristiano Amon van chipconcern Qualcomm, Albert Bourla van farmaceut Pfizer en Amin Nasser van olie- en gasconcern Saudi Aramco ook aanwezig.

Het forum is dit keer extra beladen. China doet opnieuw pogingen om buitenlandse bedrijven aan te trekken nadat de inkomende investeringen vorig jaar waren gedaald tot het laagste niveau in meer dan dertig jaar. Door de vertragende groei en toenemende handelsspanningen is de aantrekkingskracht van investeren in ’s werelds op een na grootste economie aangetast.

Hoe de nieuwe tarieven van Trump er precies uitzien en voor welke landen ze zijn bedoeld, is nog onduidelijk. Persbureau Bloomberg heeft van ingewijden gehoord dat de heffingen waarschijnlijk gerichter zullen zijn dan de allesomvattende maatregelen waarmee Trump eerder heeft gedreigd. De president voerde al heffingen in voor producten uit Mexico, Canada en China. Ook werden stevige tarieven ingesteld voor staal en aluminium dat de VS binnenkomt.