Nog onduidelijk waardoor man op politiebureau Oss overleed

„Of er door de man of door de politie geweld is gebruikt, zal onderdeel uitmaken van het onderzoek”, meldde het OM zondag. De Rijksrecherche doet onderzoek, wat gebruikelijk is als iemand overlijdt op het terrein van de politie.

De man was aangehouden na een melding van inbraak en vernielingen in een garage in Oss. De man verzette zich volgens het OM tegen de aanhouding. Op het politiebureau „bleek dat de man onwel was geworden”. De politie heeft geprobeerd hem te reanimeren, maar tevergeefs.