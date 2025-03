Kremlin verwacht gesprekken over deal voor Zwarte Zee

Het is volgens hem onderdeel van de komende „moeilijke onderhandelingen” over het staken of beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Het overleg is pas net begonnen, beklemtoonde de woordvoerder.

De Amerikaanse speciale gezant Steve Witkoff zei tegen Amerikaanse media dat hij maandag „serieuze vooruitgang” verwacht, vooral als het gaat om een staakt-het-vuren op de Zwarte Zee. Het Amerikaanse team in Riyad wordt geleid door nationale veiligheidsadviseur Mike Waltz en minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio. Rusland wordt vertegenwoordigd door hogerhuislid Grigori Karasin en Sergej Beseda, die het hoofd van veiligheidsdienst FSB adviseert.

Dankzij Turkije en de VN kwamen Oekraïne en Rusland in de zomer van 2022 overeen dat de scheepvaart voor onder meer de export van graan over de Zwarte Zee buiten de krijgshandelingen zou blijven. De deal werd een jaar later beëindigd door Rusland. Moskou stelde dat de beloftes over de Russische export niet werden nagekomen door westerse mogendheden terwijl de Oekraïense export van de deal profiteerde.

Voorafgaand aan het overleg maandag tussen Moskou en Washington, spreekt een Oekraïense delegatie zondagavond in Riyad met de Amerikanen, zeiden Oekraïense bronnen tegen het Franse persbureau AFP.